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محمد الشوربجي ونور الطيب يتوجان بلقبي الصين للإسكواش للرجال والسيدات

محمد الشوربجي ونور الطيب يتوجان بلقبي الصين للإسكواش للرجال والسيدات

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حقق المصريان محمد الشوربجي ونور الطيب لاعبا المنتخب الوطني للإسكواش, اليوم الأحد, بطولتي الصين المفتوحة للرجال والسيدات.

وحصدت البطلة نور الطيب لاعبة نادي هليوبوليس اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية للبطولة على زميلتها المصنفة الأولى رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة بنتيجة (3/2) في مباراة قوية استمرت 70 دقيقة, حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-9 و9-11 و11-9 و9-11 و12-10).

كما أحرز البطل محمد الشوربجي "المصنف الثاني عالميا" لاعب نادي سموحة اللقب بعد فوزه على زميله بطل العالم علي فرج لاعب وادي دجلة بنتيجة (3/1).

وتعد بطولة الصين المفتوحة, التي أقيمت في شنغهاي خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجاري, أول بطولة في الموسم الجديد, وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.


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