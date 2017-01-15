تأجيل شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو

قررت لجنة التسوية والتحكيم التابعة للجنة الأولمبية المصرية تأجيل البت في الشكوى المستعجلة المقدمة من النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب أزمة مؤجلات الدوري, إلى جلسة 2 يوليو المقبل.







وجاء قرار التأجيل لطلب تقديم مستندات من اتحاد الكرة تتعلق بالشكوى المقدمة من مسئولي القلعة الحمراء.





وكان الأهلي قد أرسل الشكوى للجنة التسوية وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة; وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة, مرورا بمركز التسوية والتحكيم, ووصولا إلى "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية .





وجاءت الشكوى لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري موسم 2018 - 2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة.



