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إبراهيموفيتش الأعلى راتبا في تاريخ الدوري الأمريكي

إبراهيموفيتش الأعلى راتبا في تاريخ الدوري الأمريكي

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أصبح المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، اللاعب صاحب الراتب الأعلى، في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين، حيث يتقاضى إبراهيموفيتش "37 عاما"، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، 7.2 مليون دولار سنويا.

 وتخطى المهاجم السويدي بذلك، الراتب الذي كان يتقاضاه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، في موسمي 2017 و2018، والبالغ 7.1 مليون دولار.

 وانضم إبراهيموفيتش إلى جالاكسي العام الماضي، قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسجل إبراهيموفيتش مسيرة رائعة مع جالاكسي، حيث أحرز 33 هدفا خلال 39 مباراة.


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