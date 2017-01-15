مدغشقر تفوز على إثيوبيا بهدف نظيف في تصفيات أمم أفريقيا





فاز منتخب مدغشقر الأول لكرة القدم على ضيفه الإثيوبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "بلدية ماهامسينا" ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية " الكاميرون 2021 " .





أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب خط الوسط " ريان رافيلوسون " في الدقيقة 18 من الشوط الأول لتحصد مدغشقر النقاط الثلاث الأولى لها بمشوار التصفيات الأفريقية ، بينما بقت إثيوبيا بلا رصيد من النقاط .





يذكر أن مواجهة المنتخبين الآخرين بالمجموعة ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات ستجمع منتخب كوت ديفوار بنظيره النيجري مساء اليوم على ملعب " فيليكس هوفويت " بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان .



