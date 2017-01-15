اليوم منتخب مصر للهوكي يواجه اسكتلندا استعدادا للدورة الأولمبية 2020

يواجه منتخب مصر للهوكي، اليوم الثلاثاء، نظيره الأسكتلندي في إطار ثالث مواجهاته في نهائيات سلسلة لقاءات الهوكي المقامة في فرنسا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.







وكان المنتخب المصري قد فاز السبت الماضي على سنغافورة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، كما فاز في ثاني مواجهاته أول أمس الأحد على أيرلندا 2 / 1.





ويقود المنتخب الوطني المدير الفني كابتن محيي زغلول والدكتور مرعى حسين مخطط الأحمال وسمير حلمي مدير الفريق وأحمد زكريا المدرب العام وحسام فوده مساعد مدرب ومحلل البرامج محمد خليل وأسامة حسانين مدرب حراس المرمى.







