طبيب الفراعنة: لا توجد غيابات أمام الكونغو في أمم أفريقيا

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن أحمد حجازي مدافع الفراعنة، سيخوض مواجهة الكونغو الديموقراطية المقبلة مرتديًا واقيًا للأنف.

وأشار أبو العلا - في تصريحات اليوم الاثنين - إلى أنه بات من المؤكد مشاركة حجازي في لقاء الكونغو القادم على الرغم من تعرضه لإصابة قوية عبارة عن كسر في الأنف، موضحا أن حجازي أجرى عمليات الاستشفاء وشارك في مران المنتخب من أول دقيقة لأخر دقيقة بشكل طبيعي تام، وتابع: "سيقوم اللاعب بارتداء واقي للأنف بعد الكسر الذي تعرض له، ولن يعوقه عن المشاركة في المباريات".

وواصل طبيب المنتخب "جميع اللاعبين أدوا عمليات الاستشفاء، والجميع جاهز لخوض مواجهة الكونغو في الجولة القادمة من دور المجموعات، ولا توجد أي حالة من الغيابات من أي نوع".

ويواجه المنتخب الوطني في العاشرة مساء بعد غد الأربعاء نظيره الكونغولي على استاد القاهرة، في ثاني جولات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

ويتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولى متفوقًا بفارق هدف عن المنتخب الوطني، إثر فوزه على الكونغو بهدفين نظيفين، وفوز الفراعنة على زيمبابوي بهدف وحيد.



