زيمبابوي تفوز على زامبيا في تصفيات أمم إفريقيا

فاز منتخب زيمبابوي على نظيره الزامبي بنتيجة 2-1, في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم 2021 بالكاميرون.

سجل هدفي زيمبابوي, خاما بيليات في الدقيقتين 11 و79, فيما سجل هدف زامبيا باتسون داكا في الدقيقة 20.

ورفع منتخب زيمبابوي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني, وظل منتخب زامبيا بلا نقاط في قاع الترتيب.



