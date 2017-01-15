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"الفيفا" يهنيء محمد صلاح بعيد ميلاده

"الفيفا" يهنيء محمد صلاح بعيد ميلاده

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وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التهنئة إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بمناسبة عيد ميلاده الـ27 الذى يوافق اليوم.

وكتب "فيفا"، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "عيد ميلاد سعيد.. نجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول.. محمد صلاح يحتفل اليوم بعيد مولده الـ 27.. تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق".

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى السابع من يوليو المقبل.



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