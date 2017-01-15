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ماتيو بيرتيني يتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ماتيو بيرتيني يتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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تأهل الإيطالي ماتيو بيرتيني، لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، عقب الفوز على الفرنسي جايل مونفيس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 3-6 و6-3 و6-2 و3-6 و7-6.

ويواجه اللاعب الإيطالي في الدور المقبل الفائز من مواجهة الإسباني رافاييل نادال والأرجنتيني دييجو سيباستيان شوارتزمان.

وكان البلغارى جريجور ديميتروف حقق مفاجأة يوم الأربعاء بإقصاء المخضرم السويسري روجر فيدرر من الدور الربع نهائي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 3-6 و6-4 و3-6 و6-4 و6-2، ليواجه في المربع الذهبي الروسي دانييل ميدفيديف.

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