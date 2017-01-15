مرسيدس يهيمن على التجارب الحرة لسباق فرنسا

هيمن مرسيدس على التجارب الحرة لسباق جائزة فرنسا الكبرى يوم الجمعة بعد أن سجل البريطاني لويس هاميلتون، متصدر بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، أسرع زمن صباحًا بينما كان الفنلندي فالتيري بوتاس زميله في الفريق هو الأسرع في الفترة الثانية.

وكان فيراري، الذي رفض الاتحاد الدولي للسيارات طلبه بمراجعة عقوبة زمنية حرمت سائقه الألماني سيباستيان فيتل من لقب سباق كندا في التاسع من يونيو (حزيران) الجاري، هو الأسرع بين بقية المتنافسين.

وسجل هاميلتون، الذي وصل متأخرًا إلى حلبة لو كاستوليه يوم الخميس لحضور مراسم تأبين مصمم الأزياء كارل لاجرفيلد في باريس، دقيقة واحدة و32.738 ثانية بينما حل زميله الفنلندي في المركز الثاني.

لكن بوتاس قلب الطاولة على هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، في الفترة الثانية وسجل أسرع زمن وقطع الحلبة في دقيقة واحدة و30.937 ثانية بينما حل هاميلتون في المركز الثاني متأخرًا بفارق 0.424 ثانية.

وقال هاميلتون الذي يتصدر الترتيب العام بفارق 29 نقطة عن بوتاس بعد سبعة سباقات "كانت الحرارة شديدة اليوم لكننا تخطينا كل الصعاب. كان الحفاظ على توازن السيارة صعبًا بعض الشيء. أعتقد أن درجة حرارة مسار الحلبة بلغت 55 أو 60 درجة مئوية اليوم".

وعقب نهاية التجارب خضع السائق البريطاني لتحقيق بسبب حادث مع ماكس فرستابن سائق رد بول بعد أن اندفع هاميلتون إلى الحلبة بسيارته مباشرة أمام سيارة السائق الهولندي الشاب.

وحل شارل لوكلير، القادم من موناكو، سائق فيراري في المركز الثالث في جولتي التجارب في حين احتل فيتل المركز الخامس صباحًا ثم الرابع مساء على الحلبة التي تقع جنوب فرنسا.

وفاز مرسيدس في كل السباقات السبعة التي أقيمت حتى الآن هذا الموسم.

وقال بوتاس سائق مرسيدس "أجرينا تغييرات جيدة في الفترة بين التجربتين. شعرت براحة أكبر في الفترة الثانية وهذا ما دفعني لتحقيق زمن أفضل. الطقس كان حارًا بالفعل وسيزداد سخونة. لهذا سيزداد الضغط على الإطارات خاصة يوم الأحد (يوم السباق)".

وحل فرستابن رابعًا في التجارب الصباحية لكنه تراجع للمركز السادس في الفترة الثانية.

وغاب الفرنسي رومان جروجان عن معظم الجولة الأولى وأكمل تسع لفات فقط بعد تسرب مياه من سيارة فريق هاس.

وفاز هاميلتون في نسخة العام الماضي منطلقًا من المركز الأول بعد عودة سباق فرنسا لجدول السباقات عقب غياب استمر عشر سنوات.