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شوقي غريب يعرب عن سعادته بتأهل مصر كأول المجموعة بـ"العلامة الكاملة"

شوقي غريب يعرب عن سعادته بتأهل مصر كأول المجموعة بـ"العلامة الكاملة"

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أعرب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم شوقي غريب عن سعادته بفوز فريقه على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وقال غريب - في مؤتمر صحفي عقب المباراة - "الحمدلله على التأهل كأول المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط في 3 مباريات، واليوم كانت أصعب مباراة لنا، نواجه فريقًا منظمًا يتمتع بالقوة البدنية والمهارة، لعبنا أمام الكاميرون من أجل التأهل كأول المجموعة".

وقال غريب إنه تحدث مع سونج، وشكره على أداء الكاميرون، البعيد عن العنف، وتمنى أن نلتقي مرة ثانية في المستقبل.

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