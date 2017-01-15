منتخب مصر للأثقال يعود إلى القاهرة بعد مشاركته ببطولة العالم للناشئين

عادت إلى القاهرة , ظهر اليوم / الأحد / بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تحت سن "20 سنة" , وذلك بعد مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال , التي استضافتها جزيرة "فيجي "باستراليا , حيث أحرز المنتخب الوطني ست ميداليات , خمس ذهبية , وميدالية فضية .







وتوجت اللاعبة رانيا عزت , بثلاث ميداليات - ذهبيتان وفضية - في منافسات وزن "76 كجم" , حيث تفوقت على لاعبات : تركيا ونيوزيلاندا وأمريكا, كما توج اللاعب : أحمد عاشور بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن "96 كجم" , حيث توج بذهبية "الخطف " محققا 165 كجم وذهبية "الكلين" محققا 200 كجم , وذهبية "المجموع" ب 365

كجم .







