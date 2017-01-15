بطولة "مصر 2019 " تنتظر دخول قائمة الأعلى تهديفًا بالتاريخ

شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا (مصر ٢٠١٩) تسجيل 27 هدفًا، بمعدل 2,25 هدف في كل مباراة، وكان الشوط الثاني الأوفر حظًا بواقع ١٥ هدفًا، بينما كان نصيب الشوط الأول ١٢ هدفًا، من الـ١٢ مباراة التي أقيمت حتى الآن.

2,25 هذا المعدل التهديفي قد يراه البعض معقولًا، وقد يراه البعض الآخر مؤشرًا لاحتمالية دخول البطولة الحالية تاريخ البطولات الأفريقية، من حيث اقتحام قائمة البطولات الأكثر تهديفًا، إذا وضعنا في الاعتبار أن المرتبة العاشرة في القائمة كانت من نصيب النسخة التي أقيمت في بوركينا فاسو عام ١٩٩٨، التي توج بلقبها المنتخب المصري، والتي كان المعدل التهديفي فيها 2,9، بواقع 93 هدفًا تم تسجيلها في ٣٢ مباراة.

ولا يزال الوقت مبكرًا للغاية على الأقل لدخول القائمة ولو في المرتبة العاشرة، وقد ترتفع الطموحات مع احتدام المنافسات في الأدوار المقبلة، وترتفع البطولة الحالية لمراتب أعلى في القائمة، خاصة أن المركز التاسع كان بمعدل ٣ أهداف في المباراة الواحدة، بتسجيل ٥٤ هدفًا في ١٨ مباراة.

أما المركز الثامن كان من نصيب بطولة غانا ٢٠٠٨، وكان المعدل فيه ٣.١ هدف في المباراة الواحدة بتسجيل ٩٩ هدفًا من ٣٢ مباراة.

الجدير بالذكر أن أكثر البطولات من حيث المعدل التهديفي كانت عام 1962، والتي شهدت تسجيل ١٨ هدفًا خلال ٤ مباريات بمعدل 4.5 هدف في المباراة .



