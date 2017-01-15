إعلان تشكيل منتخب جنوب إفريقيا في مباراته أمام مصر تحت 23عاما

أعلن ديفيد نوتوان المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الاولمبي, تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر, في المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما, والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وجاء تشكيل جنوب افريقيا كالتالي, "دارين جونسون في حراسة المرمى, نيجزانا, وثيندو موكوميلا, وتيرشوس ماليبي, وكاتليجو موهامي في الدفاع, تيوهو موكوينا, وأثينكوسي دلالا, وسيفو مبولي في الوسط, وكوديسانج وكاموهيلو ماهلاتسي ولوثر ثينج في الهجوم".



