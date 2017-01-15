ميدو يهنئ الزمالك بالتأهل لنصف نهائي الكأس

هنأ أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، لاعبي فريق الزمالك وجهازهم الفني على التأهل لنصف نهائي كأس مصر.

وفاز الزمالك علي مصر المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

واعتبر ميدو أن توقيت المباراة صعب لفريقه، مشيرا إلى أن الزمالك كان أكثر جاهزية، حيث خاض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى فريقه بدأ الموسم بمواجهة الزمالك، ولم يكن وصل إلى مرحلة الجاهزية البدنية بشكل كامل، والتي لا زالت لا تتعدى 70% فقط منها.

واعترف المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن فريقه بدأ المباراة بشكل سيء، موضحا أن الهدف المبكر للزمالك أربك حسابات الجهاز الفني إلى حد ما، وأضاف "اعتقد أننا في الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل وأهدرنا العديد من الفرص".