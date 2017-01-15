المنتخب التونسي لكرة السلة يخسر أمام بورتوريكو في مونديال الصين









خسر المنتخب التونسي لكرة السلة أمام منتخب بورتوريكو في المبارة التي اقيمت بينهما اليوم الأربعاء بنتيجة (64-67) في الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة الثالثة ضمن الدور الأول من بطولة كأس العالم المقامة بالصين .

وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: (18-19 و14-19 و23-14 و9-15).

وكان المنتخب التونسي قد حقق انتصاره الأول في مونديال الصين بعد فوزه - يوم الإثنين الماضي - على نظيره الإيراني 79-67 في إطار الجولة الثانية بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام اسبانيا 62-101.



