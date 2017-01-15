أحمد عيد عبد الملك يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن أحمد عيد عبدالملك نجم المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة في العديد من الأندية المصرية.



وحرص أحمد عيد على توجيه رسالة شكر لكل من سانده ودعمه في مسيرته بالملاعب، كاتبkا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قرار الاعتزال.





وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك وغزل المحلة وأسوان، حرس الحدود وأهلي بني غازي الليبي وطلائع الجيش ووادي دجلة ووالجونة.

ويملك "عبدالملك" في رصيده من الألقاب 4 كأس مصر ولقب الدوري مع الزمالك موسم 2014 - 2015 ، ولقب لكأس السوبر، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر 2008 ? 2010، ومشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس القارات عام 2009. ويعد احمد عيد عبدالملك صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولات الافريقية.