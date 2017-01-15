رئيس إنتر ميلان يعارض قدوم نجم برشلونة أرتورو فيدال

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت", الإيطالية, اليوم الأربعاء, عن تراجع إنتر ميلان بشأن تعزيز صفوفه بصفقة من نظيره برشلونة الإسباني.

وذكرت الصحيفة, أن ستيفان تشانج رئيس إنتر ميلان يقف عائقا في طريق إتمام صفقة التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة.

وأضافت أن رئيس إنتر لا ينوي دفع أموالا طائلة للتعاقد مع اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثين عاما.

ويبلغ أرتورو فيدال من العمر 32 عاما, وسبق له خوض تجربة في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة أنه لهذا السبب, لن يحاول بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان, ضم أرتورو فيدال سواء بشكل نهائي أو حتى على سبيل الإعارة.



