فيدرر يواجه جوفين في نهائي بطولة هاله المفتوحة للتنس

اكتسبت استعدادات روجر فيدرر لبطولة ويمبلدون الزخم بعد انتصار اللاعب السويسري على بيير-أوج إيربير بنتيجة 6-3 و6-3 اليوم السبت ليصعد إلى نهائي بطولة هاله المفتوحة حيث سيسعى للقبه العاشر.

وخاض فيدرر الحاصل على 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى ثلاث مجموعات في آخر دورين في ألمانيا لكنه عاد إلى قمة مستواه ضد الفرنسي إيربير إذ فاز في 86 في المئة من نقاط إرساله الأول.

ويلعب اللاعب البالغ عمره 37 عامًا والساعي للقبه 102 في بطولات اللاعبين المحترفين والاقتراب من رقم جيمي كونورز القياسي (109) في النهائي ضد البلجيكي ديفيد جوفين الذي انتصر على الإيطالي ماتيو بيرتيني 7-6 و6-3.

وقال فيدرر الذي واجه المنافس المختلف رقم 337 في مسيرته "الأيام الأخيرة كانت صعبة لذا أنا سعيد بوصولي إلى النهائي".

وأوقف جوفين المصنف 33 عالميًا سلسلة انتصارات بيرتيني، الفائز ببطولة شتوتجارت، عند ثماني مباريات متتالية وسدد 14 ضربة إرسال ساحقة وأنقذ جميع الفرص الثلاث لكسر الإرسال.

وقال جوفين "ماتيو لاعب رائع وإرساله كان جيدًا. كان علي التركيز وأن أكون شرسًا. لو لم أفعل ذلك لحصل على عدة فرص... لعبت بشكل جيد منذ البداية. هذا كان المفتاح للحفاظ على تركيزي منذ البداية. لعبت بشكل جيد وأكثر شراسة... لذا من الرائع أن أبلغ النهائي".

وجاء فوز جوفين الوحيد في ثماني مواجهات ضد فيدرر في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في لندن قبل عامين قبل أن يخسر في النهائي.

وتقام بطولة هاله المفتوحة استعدادًا لويمبلدون التي تنطلق في أول يوليو (تموز).