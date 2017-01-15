الاهلي يواصل الإستعداد لبطل غينيا الاستوائية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مباراة الذهاب للدور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

تقام المباراة يوم 14 سبتمبر في غينيا الاستوائية؛ حيث أدى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وبدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، المران بمحاضرة نظرية مع اللاعبين؛ حيث يسعى لتجديد دوافع اللاعبين، وتحفيزهم من الناحية النفسية والمعنوية، بالإضافة للدور الفني من خلال التدريبات التي يركز فيها على الجانب الخططي.



