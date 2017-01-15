"النصر" يضم 7 لاعبين لصفوفه استعدادا للموسم الجديد

أعلن نادى "النصر"، برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق، التعاقد مع سبعة لاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بالدورى الممتاز "ب".

وحصل نادى "النصر" على توقيع حسام أشرف مواليد 98 مدافع "إنبى"، ومحمود مرجان بوجبا لاعب خط وسط نادى "تحرير أسوان"، وعاصم شيكا لاعب "الترسانة"، ومحمد العطار ميدو مهاجم إنبى مواليد 98، وأحمد أشرف لاعب "إنبى" من مواليد 98 ، ومحمد حسن كهربا جناح "إنبى" من مواليد 98، كما تم التعاقد مع مصطفى ناصر لاعب "الترسانة".

ووقع اللاعبون على عقود انضمامهم للنصر لمدة ثلاثة مواسم، وتم توقيع العقود فى وجود الجهاز الإدارى مدحت محمد وعماد مختار.

من ناحية أخرى، عاد الفريق لأداء التدريبات على ملعبه بمصر الجديدة ويخوض النصر ثلاث مباريات ودية خلال الفترة المقبلة بمواجهة القناة، الأربعاء المقبل، على ملعب النصر، ومواجهة طنطا بملعبه الأربعاء 11 سبتمبر والإعلاميين يوم الإثنين 16 سبتمبر.



