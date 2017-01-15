ابو القاسم يحرز فضية "جهاز الحلق" في كأس العالم للجمباز بالمغرب

حقق علي أبو القاسم لاعب المنتخب الوطني للحمباز انجازا عالميا جديدا باحتلاله المركز الثاني وفتتويجه بالميدالية الفضية، خلال مشاركته اليوم في كأس العالم للجمباز المقامة حاليا بالمجر.

واحتل أبو القاسم المركز الثاني في منافسات جهاز الحلق، برصيد 14.700 نقطة، خلف اللاعب الأوكراني راديفولو، الذي احتل المركز الأول وتوج بالميدالية الذهبية برصيد 14.733.

ويرافق نجم منتخب مصر للجمباز المدرب العام زكريا محي الدين، والمهندس ياسر زايد كحكم مرافق.

وكان علي أبو القاسم صعد للنهائي من منافسات كأس العالم، بعدما احتل المركز الثانى فى التصفيات برصيد 14.550 نقطة.

يشار إلى أن أبو القاسم سبق له تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالمغرب.



