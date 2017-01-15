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اليوم..الزمالك يواجه الأميرية ودياً

اليوم..الزمالك يواجه الأميرية ودياً

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يخوض فريق الزمالك مباراة ودية اليوم ،الخميس، مع فريق الأميرية على ملعب عبد اللطيف أبورجيله بمقر النادى الذي يأتي ضمن برنامج الفريق للتحضير لمواجهة إنبي ومازيمبي ، فى الوقت نفسه يلتقى الفريق مع نظيره حرس الحدود يوم الاثنين المقبل على ملعب النادى .

وكان الصربي ميتشو المدير الفني للفريق قد عقد جلسة سريعة على هامش التدريبات أمس مع محمد عبد الغني مدافع الفريق في حضور احمد عبد الرءوف المدرب المساعد ، وطلب ميتشو من عبد الغني خلال الجلسة تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء وبعض الواجبات الدفاعية.


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