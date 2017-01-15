مدرب غينيا: نابي كيتا سيلعب مباراة مصر الودية

كشف المدير الفني لمنتخب غينيا بول بوت، أن لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي نابي كيتا، سيشارك أمام مصر في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين الأحد، تحضيراً لنهائيات الأمم الإفريقية.







ووصل كيتا إلى معسكر المنتخب الغيني بالفعل في المغرب، إستعداداً لخوض اللقاء الودي أمام منتخب الفراعنة باستاد "برج العرب" في الإسكندرية، وذلك بعدما تعرض لإصابة في العضلة الضامة، خلال خسارة الريدز أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع مايو.







ويبدأ منتخب "الأفيال الوطنية" مشواره في بطولة أمم إفريقيا بالمجموعة الثانية أمام مدغشقر يوم 22 يونيو، ثم نيجيريا في 26 من الشهر ذاته فبوروندي في الثلاثين من نفس الشهر.





