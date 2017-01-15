الصربي ديوكوفيتش يحافظ على صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة تصنيف لاعب التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم /الإثنين/ والتي لم تشهد أي تغيير في قائمة أفضل عشرة لاعبين . وتصدر الصربي ديوكوفيتش القائمة برصيد 12715 نقطة, تبعه الإسباني رافاييل نادال بالمركز الثاني برصيد 7945 نقطة, ثم السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 6420 نقطة,





فيما احتل النمساوي دومينيك ثيم المركز الرابع برصيد 4685 نقطة, بينما حل الألماني ألكسندر زفيريف خامسا برصيد 4360 نقطة. وجاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 4215 نقطة, ثم الياباني كي نيشيكوري بالمركز السابع برصيد 4040 نقطة, بينما حل الجنوب أفريقي كيفين أندرسون ثامنا برصيد 3565 نقطة, فيما احتل الروسي كارين خاشانوف المركز التاسع برصيد 2980 نقطة, وجاء الإيطالي فابيو فونيني في المركز العاشر برصيد 2785 نقطة.



