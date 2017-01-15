المنتخب الأوليمبى يبدأ الاستعداد لموقعة نصف نهائى أمم أفريقيا

يبدأ منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم السبت، الاستعداد لمباراة نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر وحتى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتى ستقام فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة.

وكان منتخب مصر الأوليمبى تأهل إلى نصف نهائى البطولة الإفريقية، بعدما حصد العلامة الكاملة وفاز فى 3 مباريات أمام مالى وغانا والكاميرون على التوالى، لينتزع أول بطاقات العبور إلى الدور التالى، ويواجه ثانى المجموعة الثانية.

ويعقد شوقى غريب اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران فى الثامنة مساء اليوم، للحديث عن المرحلة المقبلة والاستعداد لها خاصة وانها ستكون الأصعب، فى ظل المنافسة الشرسة بين المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائى.



