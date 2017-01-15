أوكرانيا تواجه كوريا الجنوبية فى نهائي مثير لكأس العالم للشباب

يلتقي منتخب أوكرانيا مع كوريا الجنوبية في السادسة مساء اليوم السبت بملعب "ستاديون فيدزيفا" في نهائي بطولة كأس العالم للشباب المقامة حالياً في بولندا.







حجز منتخب كوريا الجنوبية مقعده في نهائي بطولة كأس العالم للشباب للمرة الاولى في تاريخه بعدما تغلب على الاكوادور بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تفوق منتخب أوكرانيا على إيطاليا بالنتيجة ذاتها.





ويبحث منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية عن الفوز ببطولة كأس العالم للشباب للمرة الاولى في التاريخ.





ويطمح منتخب كوريا الجنوبية أن يكون أول منتخب أسيوي يتوج بطلاً لمسابقة كأس العالم للشباب للمرة الاولى في تاريخه.





