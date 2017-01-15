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نجما التنس أوساكا وشوارتزمان يفوزان بجائزة الأخلاق الرياضية

نجما التنس أوساكا وشوارتزمان يفوزان بجائزة الأخلاق الرياضية

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حصلت اليابانية نعومي أوساكا والأرجنتيني دييجو شوارتزمان نجما التنس العالميين على جائزة الأخلاق الرياضية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز).

وفازت أوساكا المصنفة الأولى على العالم بالجائزة بعد الإشادة الواسعة التي تلقتها عقب مواساتها لمنافستها الأمريكية الصاعدة كوكو جاوف بعد الفوز عليها في الدور الثالث.

كما فاز شوارتزمان بالجائزة بعد مساندته لألكسندر زفيريف خلال المباراة التي فاز خلالها على منافسه الألماني في الدور الرابع.

وتبرع كل من أوساكا وشوارتزمان بعد الحصول على الجائزة بقيمة خمسة آلاف دولار للأعمال الخيرية.

وقال تود مارتين النجم السابق والمسؤول عن لجنة اختيار الجوائز "لقد برهنا على أن الأخلاق الرياضية أروع من التواجد داخل الملعب".


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