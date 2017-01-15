مهاجم منتخب بوروندى يغادر المستشفي بعد علاجه من إلتهاب حاد الإسكندرية

غادر أوميسيه محمد، مهاجم منتخب بوروندي ونادى بريدا الهولندى مساء اليوم الأحد المستشفى والتى تم نقله إليها بعد إصابته بحالة إعياء نتيجة ارتفاع درجة حرارته.

وخضع اللاعب للفحوصات تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور علاء عثمان، ورئيس اللجنة الطبية العامة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الدكتور محمد سلطان، ورئيس اللجنة الطبية بالإسكندرية الدكتور علاء رشاد.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بإلتهاب حاد أدى إلي ارتفاع درجة حرارته قبل أن تقوم اللجنة الطبية بمجموعة الإسكندرية باتخاذ الإجراءات اللازمة.