مدير منتخب مصر يكشف عن الزي الرسمي في الدور الأول لأمم أفريقيا

كشف المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن الزي الرسمي الذي سيلعب به المنتخب مبارياته في المجموعة الأولى لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.







وأوضح لهيطة - في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء - أن المنتخب سوف يلعب مباراتيه أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في الجولتين الأولى والثانية بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يخوض المباراة الثالثة أمام أوغندا بالطاقم الأبيض الكامل.



