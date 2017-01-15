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محمود عاشور حكما لمباراة "بيراميدز" و"بتروجت" في كأس مصر

محمود عاشور حكما لمباراة "بيراميدز" و"بتروجت" في كأس مصر

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عينت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم, الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة "بيراميدز " وبتروجت, التي ستقام غدا /الإثنين/, في منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويعاون عاشور في إدارة المباراة كلا من : شريف عبد الله , وعمر فتحي كمساعدين , ومبروك نبيل حكما رابعا, وكل من : وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.

يذكر أن بيراميدز بلغ المربع الذهبي لكأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود (2-0) في ربع النهائي، بينما صعد بتروجيت بعد فوزه على إنبي بهدفين مقابل هدف.


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