اليوم..انطلاق بطولة "سى أى بى" للاسكواش بالقاهرة

تنطلق، اليوم، فى القاهرة، بطولة "سى أى بى" للاسكواش التى تستمر حتى 14 يونيو الجاري بمشاركة ثمانية لاعبين وثمانى لاعبات من أبرز نجوم اللعبة فى التصنيف العالمى.





وتعد بطولة "سى أى بى" الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلهم في تصنيف السيدات.





يشارك من مصر فى البطولة 9 لاعبين وهم: على فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجى المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال. بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا، نور الشربينى المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، ونور الطيب المصنفة الخامسة.





وقسم اللاعبون فى كل من بطولة الرجال والسيدات لمجموعتين كل منها من أربعة لاعبين وأربع لاعبات ، حيث يخوضون دورى من دور واحد يصعد من خلاله صاحبا المركزين الأول والثاني للدور قبل النهائي.



