جان لوكاس في ليون قادماً من فلامنجو البرازيلي

أعلن نادي اولمبيك ليون، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء، ضم لاعب الوسط جان لوكاس، من فلامنجو البرازيلي، في عقد يمتد لخمس سنوات، مقابل ثمانية ملايين يورو (9 ملايين دولار).

وكان أول ظهور للاعب البرازيلي البالغ من العمر 21 عاماً في الدوري البرازيلي مع فلامنجو العام الماضي لكنه أعير لسانتوس في بداية الموسم الحالي والذي بدأ في 27 أبريل نيسان الماضي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، باع ليون ظهيره الأيسر فيرلان ميندي لريال مدريد مقابل 48 مليون يورو.



