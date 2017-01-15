المغرب تهزم بوروندي بثلاثية نظيفة بتصفيات أمم إفريقيا

حقق منتخب المغرب الأول لكرة القدم فوزا كبيرا على مضيفه البوروندي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب "الأمير لويس" ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021".



تقدم المدافع الأيمن لأياكس أمستردام الهولندي، نصير مزراوي، بالهدف الأول لمنتخب "أسود الأطلس" في الدقيقة 26 وعزز مهاجم ليجانيس الإسباني، يوسف النصيري، تفوق المغاربة بالهدف الثاني في الدقيقة 39، واختتم مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، أشرف حكيمي، الثلاثية في الدقيقة 82.

وارتفع رصيد المغرب بهذا الانتصار إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما بقت بوروندي رابعة بلا رصيد من النقاط، قبيل مواجهة جمهورية أفريقيا الوسطى صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط أمام موريتانيا التي تحتل المركز الثالث بنقطة واحدة.

وفي إطار منافسات المجموعة ال`11، تغلب منتخب إثيوبيا على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف حيث تقدم مدافع توتنهام هوتسبر الإنجليزي، سيرج أورييه في الدقيقة 4 لكن لاعب خط الوسط سورافيل داجناشو تعادل في الدقيقة 16، ثم أحرز شيميليس بيكيلي، لاعب مصر للمقاصة، هدف الفوز في الدقيقة 26.