سباق ماراثون الرجال يقام فى اليوم الاخير لاولمبياد طوكيو

أفادت مصادر مطلعة بأن سباق ماراثون الرجال فى دورة الالعاب الأولمبية /طوكيو /2020 سيقام في موعده الأصلى فى اليوم الاخير لفعاليات الدورة ,رغم نقله من طوكيو لمدينة سابورو , وتقام الدورة خلال الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس القادمين.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد نقلت سباقات الماراثون والمشى لسابورو بسبب المخاوف من تأثير درجات الحرارة التى تصل لذروتها فى طوكيو وقت اقامة الفعاليات على المتسابقين,وهو القرار التى رضخت له اللجنة المنظمة على مضض.





وتأتى الأنباء الاخيرة بعدما أعلن رئيس اللجنة المنظمة لاولمبياد طوكيو ,يوشيرو مورى فى 7 نوفمبر الجاري أنه سيكون من المستحيل إقامة سباق ماراثون الرجال فى اليوم الختامى للدورة بعد نقله لسابورو نظرا لأن نفس اليوم سيشهد مراسم اختتام الدورة .. غير أن رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الاولمبية الدولية جون كوتس صرح يوم الاربعاء الماضى بأن اللجنة ترغب فى إقامة السباق فى اليوم الختامى للدورة وهو ما أكدته المصادر المطلعة التى رفضت الكشف عن هويتها.