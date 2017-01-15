فايلر: الأهلي قدم مباراة قوية أمام المقاولون.. وسعيد بتألق اللاعبين

اكد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام فريق المقاولون العرب، خصوصًا في الدقائق الأولى التي شهدت أداءً مميزًا من اللاعبين، تُرجم من خلال تسجيل الهدف الأول.

وأوضح فايلر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة ونقله الموقع الرسمي للنادي أن الأهلي واجه منافسًا منظمًا ويجيد التحرك داخل الملعب، لهذا تميزت المباراة بالالتحامات القوية من جانب المقاولون العرب، الذي يقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم.

وأوضح أن وليد سليمان سجل هدفًا رائعًا، أسهم في حسم اللقاء بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها رامي ربيعة في الشوط الثاني.

وأوضح فايلر أن تغيير مراكز بعض اللاعبين خلال المباراة، مثل محمود متولي، الذي شارك في وسط الملعب، وأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، يأتي وفقًا لحسابات الجهاز الفنية، مشيرًا إلى أن كرة القدم الحديثة تحتاج إلى لاعبين لديهم القدرة على الإجادة في أكثر من مركز، خاصة مع الظروف التي يواجهها الفريق من غيابات وإصابات وغيرها.

واشار فايلر إن وجود لاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز يمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة.

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، سجلهما حسين الشحات ووليد سليمان، ليعزز الفريق صدارته لمسابقة الدوري بالعلامة الكاملة من ١٢ مباراة.



