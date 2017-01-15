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"عواد " يستمر فى حراسة عرين الزمالك أمام بيراميدز

"عواد " يستمر فى حراسة عرين الزمالك أمام بيراميدز

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يستمر محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فى حراسة عرين فريقه فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز، بنهائى مسابقة كأس مصر، المقرر لها يوم الأحد.

وفضل ميتشو عدم إجراء أى تعديلات فى مركز حراسة المرمى، وتثبيت محمد عواد، خاصة فى ظل الحفاظ على مستواه، كما منح المدير الفنى بعض التعليمات الخاصة، والتحذيرات لعواد وأبو جبل، للحرص من السرعات والمهارات الخاصة التى يتميزون بها بعض لاعبى بيراميدز والتى قد تتسبب فى تمثيل خطورة على مرمى الفريق الأبيض.

وحذر ميتشو حراس مرمى الزمالك من التهاون أو عدم التركيز طوال شوطى المباراة، مع ضرورة استمرار التنبيه على المدافعين بالتمركز الجيد، خاصة أن حارس المرمى دائمًا يكون أكثر اللاعبين كاشفًا للملعب.


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