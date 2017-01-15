اتحاد المصارعة يعلن قائمة المنتخب المشارك في بطولة العالم بكازاخستان

أعلن اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار, رئيس الاتحاد عن قائمة المنتخب الوطني "رجال وسيدات" المقرر مشاركته في بطولة العالم التي تقام بكازاخستان في الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجاري.







وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من خالد فزاع, سامي أمين, عمرو رضا, والمدرب فرج عبد الرازق, في المصارعة الحرة ,وهيثم فهمي, محمد إبراهيم كيشو, عبد اللطيف منيع, حسن حسن, والمدرب حسام مصطفى في المصارعة الرومانية..وسمر حمزة, في المصارعة النسائية والمدرب محمد طلبة.





يذكر أن البطولة تعد من البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى السادس.



