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الفيفا يبث مباريات تصفيات مونديال 2020 عبر موقعه الرسمي

الفيفا يبث مباريات تصفيات مونديال 2020 عبر موقعه الرسمي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيبث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عبر موقعه الرسمي وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة "يوتيوب".

ويبث فيفا العديد من المباريات في الدور الأول من تصفيات المونديال بين يومي الرابع والعاشر من الشهر الجاري.

وأوضح فيفا - على موقعه الرسمي اليوم /الثلاثاء/ - أنه من بين المباريات التي ستبث عبر الموقع الرسمي للفيفا وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة "يوتيوب", مواجهة توجو مع جزر القمر وجامبيا مع أنجولا وزيمبابوي مع الصومال.


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