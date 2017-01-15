رسميا.. دجلة يعلن تجديد عقد عبد المنصف

أعلن فريق وادي دجلة رسميا, تجديد عقد محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق لمدة موسم.







وجاء تجديد عقد عبد المنصف, في ظل تمسك اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق, باستمرار الحارس مع الفريق في الموسم المقبل.





ويعتمد جونياس بشكل أساسي على عبد المنصف, حيث يعتبره أهم عنصر في عملية تنفيذ طريقته الفنية, حيث يجيد بناء الهجمة من الخلف.





يذكر أن فريق وادي دجلة احتل المركز ال`10 بمسابقة الدوري بالموسم الحالي, برصيد 40 نقطة, وذلك بعد خوض 34 مباراة.







