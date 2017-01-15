على زين أفضل لاعب فى بطولة آسيا لكرة اليد

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حصل على زين لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى بطولة أسيا للأندية التى حصل من خلالها على الميدالية البرونزية مع فريق الشارقة الإماراتى المحترفى فى صفوفه .
واستطاع الفريق الإماراتى الذى يلعب ضمن صفوفه على زين فى تحقيق الفوز على نظيره الوكرة القطرى بنتيجة 21 / 20 فى مباراة تحديد صاحب البرونزية.
وحصل على زين من قبل على جائزة أفضل محترف فى الموسم الرياضى 2018 - 2019، عقب النجاحات التى حققها مع فريقه، خاصة أن على زين حقق مع الفريق الإماراتى ألقاب الدورى وكأس الإمارات وكأس رئيس الدولة، فضلا عن الدرع العام.
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