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على زين أفضل لاعب فى بطولة آسيا لكرة اليد

على زين أفضل لاعب فى بطولة آسيا لكرة اليد

تاريخ النشر

حصل على زين لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى بطولة أسيا للأندية التى حصل من خلالها على الميدالية البرونزية مع فريق الشارقة الإماراتى المحترفى فى صفوفه .

واستطاع الفريق الإماراتى الذى يلعب ضمن صفوفه على زين فى تحقيق الفوز على نظيره الوكرة القطرى بنتيجة 21 / 20 فى مباراة تحديد صاحب البرونزية.

وحصل على زين من قبل على جائزة أفضل محترف فى الموسم الرياضى 2018 - 2019، عقب النجاحات التى حققها مع فريقه، خاصة أن على زين حقق مع الفريق الإماراتى ألقاب الدورى وكأس الإمارات وكأس رئيس الدولة، فضلا عن الدرع العام.


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