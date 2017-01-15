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بايرن ميونخ يسحق هيرتا برلين برباعية نظيفة في الدوري الألماني

بايرن ميونخ يسحق هيرتا برلين برباعية نظيفة في الدوري الألماني

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حقق بايرن ميونخ انتصارا كبيرا على مضيفه هيرتا برلين برباعية نظيفة, في المباراة التي جمعتهما اليوم/الأحد/, بالملعب الأولمبي ببرلين في إطار الجولة ال`18 من الدوري الألماني.

سجل رباعية بايرن كلا من توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء وتياجو ألكانتارا وإيفان بيريسيتش, في الدقائق 60, 73, 76 و84.

الفوز رفع رصيد البايرن إلى 36 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الأول, بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 19 نقطة في المركز ال`14.


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