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الأهلي يكشف موقف لاعبيه المصابين

الأهلي يكشف موقف لاعبيه المصابين

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اكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن ثنائي الفريق سعد سمير وكريم نيدفيد، سيعود من ألمانيا بعد أسبوعين .

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات للصحفيين ، إن الثنائي يتواجد حاليا في ألمانيا لاستكمال البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

كما كشف مدير الكرة بالأهلي عن عودة حارس الفريق شريف إكرامي من ألمانيا أمس، مضيفا أنه سيظهر في تدريبات الفريق اليوم، بعدما أجرى عملية جراحية لإزالة عظام زائدة في الركبة مؤخرا.

واشار الموقع الرسمي للأهلي الى انه من المقرر أن يطلع طبيب الأهلي خالد محمود على حالة إكرامي، والتقرير الطبي الذي عاد به من ألمانيا لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

ويخضع ثنائي الأهلي حسين الشحات ومؤمن زكريا، لفحص طبي على هامش تدريب اليوم بعد معاناة الأول من نزلة برد، فيما اشتكى الثاني من التواء في الركبة خلال تدريب الأمس.

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