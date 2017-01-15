امريكا تفوز على كوريا 3-0 بمونديال ناشئات الطائرة وتتأهل لدور ال16

حقق المنتخب الأمريكي الفوز على نظيره الكوري الجنوبى بثلاثة أشواط نظيفة, في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد, ضمن لقاءات اليوم الرابع من منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما, والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي, (25-11), (25-17), (25-13). ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الثانية المقامة مبارياتها على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية, وتضم ايضا منتخبات إيطاليا وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب الأمريكي حقق الفوز في الجولة الأولى على المكسيك بنتيجة (3-0), وخسر في الجولة الثانية أمام إيطاليا بنتيجة (2-3), وذلك قبل الفوز مجددا في الجولة الثالثة أمام كوريا بنتيجة (3-0), ليضمن تأهله لدور ال16 مع منتخبى ايطاليا وكندا حيث ارتفع رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم صدارة ترتيب المجموعة الثانية بشكل مؤقت يليه ايطاليا ثم كندا بنفس الرصيد 7 نقاط .

في حين خسر المنتخب الكوري في مباراته الأولى أمام كندا بنتيجة (1-3), وذلك قبل أن يفوز في الجولة الثانية أمام المكسيك (3-1), وعاد ليخسر مجددا أمام إيطاليا (0-3) في الجولة الثالثة, وأمام أمريكا بنفس النتيجة في الجولة الرابعة والأخيرة بالنسبة له ليأتي بذلك فى المركز الرابع مؤقتا برصيد 3 نقاط يليه المكسيك برصيد نقطة واحدة.

وستقام غدا مباراة بين المكسيك وإيطاليا سيحسم من خلالها المتأهل الرابع من المجموعة لدور ال16 ا المكسيك ام كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب الأمريكي مشاركته في الدور الاول غدا الإثنين بمواجهة المنتخب الكندي, في حين يحصل المنتخب الكوري على راحة من المباريات غدا.



