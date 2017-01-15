غداً..مصر وجنوب أفريقيا فى نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

يلتقى على استاد القاهرة في الثامنة مساء غداً الثلاثاء المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم مع منتخب جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر حاليا , والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





وصعد منتخب مصر الأوليمبي إلى الدور قبل النهائي للبطولة بعد تصدر المجموعة الأولى في دور المجموعات, محققا العلامة الكاملة من الفوز على كل من مالي بهدف نظيف , ثم غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين , ثم الكاميرون بهدفين مقابل هدف .





أما منتخب جنوب أفريقيا "الأولاد" فقد احتل وصافة المجموعة الثانية في دور المجموعات , برصيد خمس نقاط , جمعها من الفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف, والتعادل سلبيا مع كل من زامبيا ونيجيريا.

وكان المنتخب الأوليمبي المصري قد التقى نظيره الجنوب أفريقي في مباراتين وديتين بالإسماعيلية والقاهرة في شهر أكتوبر الماضي قبل انطلاق البطولة الأفريقية , وتعادل في المباراة الأولى بهدف لمثله , وفاز في المباراة الثانية بهدف نظيف أحرزه رمضان صبحي من ضربة جزاء.

ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقررة في الصيف القادم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.