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رئيس موريتانيا يتوجه لمصر لحضور مباراة منتخب بلاده امام مالي

رئيس موريتانيا يتوجه لمصر لحضور مباراة منتخب بلاده امام مالي

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غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مطار نواكشوط صباح اليوم، متوجها إلى مدينة السويس ، لحضور المباراة الأولى للمنتخب الموريتاني في نهائيات أمم أفريقيا، والتي ستكون ضد نظيره المالي مساء اليوم الإثنين.

ويرافق الرئيس الموريتاني في رحلته، جيندا بال وزيرة الرياضة والشباب وعدد من الشخصيات المهمة في الدولة .

ويخوض منتخب "المرابطون" موريتانيا أول مباراة في تاريخه ببطولة كاس الأمم الأفريقية في الظهور الأول وهو الأمر الذي جعل الرئيس الموريتاني يقرر السفر إلى مصر لحضور المباراة وتحفيز اللاعبين والجهاز الفني.

وتفتتح مساء اليوم مباريات المجموعة الخامسة من منافسات دور المجموعات بأمم أفريقيا، وبمواجهتين الأولى بين تونس وأنجولا، والثانية بين موريتانيا ومالي.


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