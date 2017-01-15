تونس تخسر بصعوبة أمام بورتوريكو 67-64 في مونديال كرة السلة

ـأهدر المنتخب التونسي لكرة السلة فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز تاريخي وفرط الفريق في فوز ثمين على منتخب بورتوريكو ليفشل في حجز مكانه بالدور الثاني في بطولة العالم المقامة حاليا بالصين.

وخسر المنتخب التونسي 64 / 67 أمام بورتوريكو ليتأهل الأخير إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة فيما ينتقل المنتخب التونسي للعب على المراكز من 17 إلى 32 .

وانتهت الفترة الأولى (19- 18)، لصالح منتخب بورتو ريكو، الذي أنهى الشوط الأول لصالحه (38-32).

ومع انطلاق الفترة الثالثة، نجح منتخب تونس في قلب المعطيات لصالحه ليخرج منتصرًا (55-52).

وواصل نسور قرطاج تفوقهم في بداية الفترة الرابعة وتقدموا (64-59)، واضاع لاعبو تونس العديد من الكرات.

في المقابل، نجح منتخب بورتوريكو في التعديل، قبل أن يحسم اللقاء في الثواني الأخيرة برمية ثلاثية، ويجهض حلم تونس في تأهل تاريخي للدور الثاني.

واحتل المنتخب التونسي المرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، خلف بورتو ريكو المتصدرة بـ5 نقاط، وإسبانيا الثانية بـ4 نقاط، ويتبقى لها مباراة أمام إيران التي تحتل المركز الأخير بنقطتين.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثاني، فيما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع، على مراكز الترضية.

ويخوض المنتخب التونسي فعاليات المونديال للمرة الثانية فقط في تاريخه حيث كانت مشاركته الوحيدة السابقة في عام 2010 واحتل الفريق المركز ال24 الأخير في البطولة وقتها.

وكان المنتخب التونسي استهل مسيرته في البطولة بالهزيمة أمام نظيره الإسباني 62 / 101 رغم أنه أنهى الربع الأول من المباراة لصالحه ثم استعاد الفريق اتزانه في المباراة الثانية وفاز على نظيره الإيراني 79 / 67 .



