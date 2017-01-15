الكاميرون تتعادل مع الرأس الأخضر بدون أهداف بتصفيات الأمم الإفريقية

تعادل منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم, مع ضيفه منتخب الرأس الأخضر بدون أهداف, اليوم الأربعاء, في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ويشارك منتخب الكاميرون في التصفيات, رغم ضمان المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية 2021 كونه مستضيف المسابقة, حيث ستحتسب مبارياته ونتائجه في تحديد المنتخبات الأخرى المتأهلة عن مجموعته, والتي تضم منتخبات "موزمبيق ورواندا والرأس الأخضر".

وفي مباراة أخرى أقيمت في التصفيات ذاتها, فاز منتخب غينيا بيساو على ضيفه إي سواتيني بثلاثة أهداف نظيفة, ضمن منافسات المجموعة التاسعة, إذ سجل الثلاثية, جورجينيو في الدقيقة 40, وبيكويتي في الدقيقة 45, وجواو ماريو في الدقيقة 76.



