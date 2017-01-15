أندريسكو تتأهل لقبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

قلبت اللاعبة الكندية بيانكا أندريسكو تأخرها بمجموعة إلى فوز على إليسه ميرتنز بنتيجة 3-6 و6-2 و6-3 لتبلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة للتنس وهو الأول لها في إحدى البطولات الأربع الكبرى ليل‭ ‬الأربعاء.

وبعد أداء سلس في المجموعة الأولى من ميرتنز قلبت أندريسكو الكفة لصالحها في المجموعة الثانية عندما سددت ضربة أمامية لتكسر إرسال منافستها البلجيكية وتتقدم 4-2.

وسددت ضربة ناجحة أخرى كانت رقم 40 لها في المباراة لتحسم المواجهة تحت الأضواء الكاشفة بإستاد "آرثر آش".

وقالت أندريسكو في مقابلة بجانب الملعب "احتاج إلى من يوقظني الآن، هل هذا حقيقي؟".

وأجابت عند سؤالها عما قالته لنفسها بعد تأخرها "احتفظي بهدوئك والتزمي بالخطة".

وتلعب أندريسكو ضد السويسرية بليندا بنتشيتش التي وصلت إلى الدور قبل النهائي لأول مرة أيضًا.

وجاءت مواجهة دور الثمانية بين أسلوبين متناقضين تنوع بين الضربات القوية من اللاعبة الكندية والهجوم المرتد من ميرتنز البالغ عمرها 23 عامًا.

لكن بمجرد أن عثرت أندريسكو المصنفة 15 في البطولة على إيقاعها بضرباتها القوية فرضت هيمنتها أمام منافستها المصنفة 25 وسددت العديد من الضربات الناجحة.

واستمرت المسيرة الرائعة للاعبة البالغ عمرها 19 عامًا هذا العام بعد حصدها لقبي إنديان ويلز وكأس روجرز في مارس (أذار) والشهر الماضي على الترتيب.