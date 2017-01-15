فوز تاريخي لكوت ديفوار على جنوب افريقيا بهدف نظيف بالـ"كان"

حقق منتخب كوت ديفوار فوزا تاريخيا على نظيره الجنوب أفريقى بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "السلام" فى إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لأمم أفريقيا 2019.

سجل الهدف اللاعب جوناثان كودجيا لاعب استون فيلا الانجليزي في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي شهد شوطها الاول تفوق "الافيال" وكانوا الاكثر خطورة من الناحية الهجومية، وحرمتهم العارضة من التقدم في هذا الشوط.

بهذا الفوز تقاسم منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة الرابعة مع منتخب المغرب الذي تفوق أمس على ناميبيا بهدف دون مقابل، بينما ظل رصيد منتخب جنوب أفريقيا خاليًا من النقاط.